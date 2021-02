Mehr als 150 Festnahmen bei Studenten-Protesten in Istanbul

Bei Protesten von Studierenden an der Bogazici-Universität in Istanbul sind am Montag erneut mehrere Menschen festgenommen worden. 159 Teilnehmer seien verhaftet worden, weil sie „die Demonstrationen vor der Universität trotz Warnungen nicht beendet hatten“, teilte das Büro des Gouverneurs von Istanbul mit. Die Proteste richten sich gegen die Ernennung des neuen Direktors Melih Bulu durch Präsident Tayyip Erdogan.