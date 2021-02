Krebs-Spätfolgen: Wege für ein besseres Leben nach der Krankheit

3) Nervenstörungen: Unter keinem oder nur wenig Gefühl in den Fingern und/oder Zehen klagen Patienten nach einigen Chemotherapien über viele Monate hinweg. „Das behindert sie im Alltag“, betont Oexle. Er nennt Beispiele, wie Probleme beim Schreiben, Knöpfe zuzumachen oder ein Glas richtig in die Hand zu nehmen. „Zudem ist die Gefahr des Stürzens höher, weil sie mit den Füßen den Untergrund kaum spüren.“ Doch das muss nicht so bleiben. Mit einer speziellen Strombehandlung und Ergotherapie kann das Gefühl wieder verbessert werden oder sogar ganz zurückkommen. Bei der Ergotherapie kommt u. a. ein Noppenball zum Einsatz, der über Hände bzw. Füße gerollt wird. Außerdem können die Extremitäten in Erbsen und Bohnen „gebadet“ werden. „Beides stimuliert die Nerven durch taktile Reize. Und es ist daheim leicht anwendbar.“