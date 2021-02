Suche nach Zwischenlager: Kein Platz mehr für den Schnee in Lienz

Lienz – Langsam geht der Stadtgemeinde Lienz der Platz aus, wo sich noch Schnee ablagern lässt. „Wir haben bereits vor Weihnachten rasch eine große Fläche auf Stadt- und Landesgrund in der Peggetz zur Zwischenlagerung eingerichtet“, berichtet die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Die Ablagerung ist dort, im Unterschied zu anderen Möglichkeiten, kostenlos. Langsam stößt man dort allerdings an die Grenzen, weil sich Schneewälle groß wie Häuserzeilen aneinanderreihen. Allein der ständige Transportverkehr zur Lagerstätte habe eine große Belastung gebracht. „Die Stadt ist permanent auf der Suche nach weiteren Lagermöglichkeiten, von denen es leider nicht mehr viele gibt.“ Das Gelände um die Tennishalle ist von der Corona-Teststraße belegt, in der Pfister und am Wasserrain ist relativ wenig Platz und wieder die Verkehrsbeeinträchtigung ein Thema.