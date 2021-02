Opernstar Anna Netrebko: „Wir alle brauchen unser Leben zurück“

Wien – Die Kunst- und Kultur­branche muss in der gegenwärtigen Covid-Krise viel improvisieren. Die renommierte Metropolitan Opera („Met“) etwa wollte die Corona-bedingten Einschränkungen nicht einfach hinnehmen. Weil der Stammsitz in New York ab März schließen musste, wurden die Konzerte an außergewöhnliche Orte in Europa und in den USA verlegt. Die Spanische Hofreitschule in Wien wird am Samstag Teil dieser „Met Stars Live in Concert“-Reihe sein.