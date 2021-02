Demos zu verbieten „war nicht klug": NEOS für parteifreien Innenminister

Wien – Fachleute alarmieren: Immer mehr Menschen haben wegen der Pandemie und deren Folgen psychische Probleme. Darauf weist auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hin: „Auch Menschen ohne Existenzängste sind seelisch belastet.“ Nicht nur auf Infektionszahlen gelte es zu schauen: „Es geht um die Balance. Es sind Wirtschafts- und Arbeitslosenzahlen genauso zu beachten wie die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen: Etwa der Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen, weil es keinen Sportunterricht gab, auch keine Aktivitäten in den Sportvereinen“, befindet sie im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Mittlerweile dürfte das den Regierenden ebenfalls bewusst sein: „Ich deute auch die Öffnungsschritte in diese Richtung.“

Manifestiert hat sich das in den Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Regierung. Obwohl die Polizei 15 der 17 geplanten Kundgebungen untersagt hat, sind am Sonntag Tausende durch die Wiener Innenstadt marschiert. War es falsch, ob dessen, was sich abgespielt hat, die Demos zu verbieten? „Ja“, sagt Meinl-Reisinger: „Das war nicht klug, hat möglicherweise zur Eskalation beigetragen.“ Dass auch eine Demo von „Bildung brennt“ gegen das Uni-Gesetz nicht genehmigt worden ist, sei unverständlich. Auch die Corona-Proteste hätten zugelassen, die Polizei „für Ordnung und Sicherheit sorgen“ müssen. Das Verhalten von Exekutivbeamten wird ja kritisiert. Wie sieht es die Pinke? „Wir werden das Verhalten prüfen – in Form von parlamentarischen Anfragen an ÖVP-Innenminister Karl Nehammer.“