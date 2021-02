Neue Lücken im Kulturkalender: Osterfestival im Juni, Erler Festspiele fraglich

Die Geschichte wiederholt sich, weil der Kampf gegen die Corona-Seuche Kultur im größeren Rahmen noch nicht zulässt. Wann Kultur live vor Publikum grünes Licht erhält, blieb bei der am Montag von der Bundesregierung verkündeten sanften Lockdown-Retusche offen. Am 15. Februar soll man mehr wissen. In Tirols Kulturszene rechnen viele damit, dass mit einem Okay für Veranstaltungen erst nach Ostern zu rechnen ist.