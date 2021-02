Tiroler Superrechner AQT mit Living Standards Award ausgezeichnet

Innsbruck, Wien – Der Living Standards Award soll die Hidden Champions vor den Vorhang holen, soll zeigen, dass – wie im Fall von Alpine Quantum Technology (AQT) – „ein Tiroler Unternehmen weltweite Standards mitprägt“. Gerade Standards spielen für AQT besonders dann eine Rolle, wenn mit IT-Partnern in technischer Hinsicht „eine gemeinsame Sprache“ gefunden werden muss. Das ausgezeichnete Start-up AQT hat sich darauf spezialisiert, Ionenfallen-Quantencomputer zu entwickeln, und ist das erste Start-up in Europa, das einen Quantencomputer in die Cloud bringt. Aufbauend auf mehr als 20 Jahre Forschung an der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften konnte AQT einen auf Industriestandards basierenden Quantencomputer realisieren.