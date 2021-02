Komplizierte Fälle warten länger: Cofag-Chefs wehren sich gegen Kritik aus Tirol

Innsbruck, Linz – Ein Pfundser Hotelier, der aus Verzweiflung mit dem Hungerstreik droht, Gastronomen, die lange Warte­zeiten, geringe Auszahlungen und komplizierte Verfahren bemängeln – in den letzten Wochen mehrte sich die Kritik an der Covid Finanzierungsagentur des Bundes (Cofag). Auch in Tirol warten derzeit noch sehr viele Unternehmer auf die Corona-Hilfe für November und Dezember.