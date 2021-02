Eigene Mühle in Haiming gebaut: Entdecken ist des Müllers Lust

1994/95 errichtete Hans Glatzl in Haiming am Standort einer älteren Anlage seine eigene Mühle (l.). Alle 14 Tage wird mit den zwei verschiedenen Steinen Getreide und Mais sorgfältig in bis zu sechs Schritten gemahlen. Das Mehl wird im Biobauernladen beim Hof seines Bruders Josef (u. Mitte) angeboten.

Haiming – Es muss wohl in seinen Genen stecken. Es ist nämlich nicht so lange her, dass er bei einer seiner Nachforschungen auf einen seiner Urururgroßväter stieß – der hieß Martin Glatzl und war im späten 18. Jahrhundert Müller im Wipptal. Und wo, wenn nicht in – Mühlbachl.