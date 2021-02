Neue Test-Strategie in zwei Tiroler Altenheimen

Im Haus Maria in Natters mit seinen 49 Mitarbeitern und im Sozialzentrum Zirl (73 Mitarbeiter) wurde mit einem Speicheltest des Mikrobiologischen Labors MB-LAB in Innsbruck jeder Mitarbeiter sogar an jedem Arbeitstag getestet. „Ein Wattebausch — wie wir ihn vom Zahnarzt kennen — wird hierfür circa zwei Minuten lang in den Mund gesteckt. Der mit Speichel getränkte Bausch wird dann per PCR-Methode ausgewertet", erklärt MB-LAB-Chef Johannes Möst. Dass man sich für die sensitive PCR-Methode und nicht den Antigentest entschieden hat, ist für Möst selbstverständlich: „Antigentests erkennen nur sehr hohe Viruskonzentrationen und sind daher vor allem für Personen mit Symptomen geeignet."