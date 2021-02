Aufholjagd hält die Haie gegen Salzburg im Spiel

Ein Duell alter Bekannter – Mario Huber (r.) traf zum 2:0 für Salzburg, am Ende namen die Haie mit Clemens Paulweber (l.) aber drei Zähler mit nach Innsbruck.

Salzburg – Den ersten „Schock“ hatten die Innsbrucker Haie schon gestern vor dem ersten Bully in Salzburg und am Dienstagabend zu verdauen: Denn dass Bratislava da das direkte Duell gegen Graz mit 2:1 gewonnen und den Punktestand ebenfalls auf 50 hochgeschraubt hat, macht ein Überholmanöver der Innsbrucker in den letzten drei Spielen ein gutes Stück weit unmöglich.