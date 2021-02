Tiroler berichtet aus Myanmar: Gespannte Ruhe nach dem Putsch

Yangon – Drei Tage nach seinem Putsch will das Militär in Myanmar offenbar die bisherige faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi anklagen. Im Internet kursierten Gerüchte, wonach die populäre Politikerin, die unter Hausarrest steht, wegen Hochverrats vor Gericht gestellt werden soll. Ihre Partei NLD berichtete hingegen von einer Anklage wegen Verstößen gegen Importbestimmungen. Demnach geht es u. a. um Funkgeräte, die bei ihr gefunden worden sein sollen. In jedem Fall dürfte eine Verurteilung zur Folge haben, dass Suu Kyi bei der vom Militär in Aussicht gestellten Wahl in einem Jahr nicht mehr antreten kann – sofern ihre NLD überhaupt daran teilnimmt.