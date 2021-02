Palfraders Appell an Tiroler Kulturschaffende: „Durchhalten!“

Innsbruck – Die große Masse von Österreichs Kulturschaffenden muss im Lockdown verharren. Kein Licht in Sicht am Ende eines schon sehr langen Tunnels. An Veranstaltungen mit Publikum ist nicht zu denken. Kinos, Theater und Konzertsäle bleiben zu. Einzig Museen, Galerien und Bibliotheken dürfen am 8. Februar unter strengen Anti-Corona-Vorkehrungen wieder Besucher empfangen. Der Rest des kulturellen Lebens steht still. Mitte Februar will die Bundesregierung die Lage neu bewerten.