Tokio und Peking innerhalb sieben Monaten fordern auch ÖOC

Innerhalb von sieben Monaten sollen die nächsten beiden Olympischen Spiele stattfinden. Es ist dies der geringste Abstand seit 1992, als vor der dann erfolgten Turnusänderung im Februar Winter-Olympia in Albertville und im Juli/August Sommer-Olympia in Barcelona durchgeführt wurden. Das Österreichische Olympische Komitee bereitet parallel die Teilnahme für die am 23. Juli beginnenden Sommerspiele in Tokio und die ab 4. Februar 2022 geplanten Winterspiele in Peking vor.