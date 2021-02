Haller Nonne: „Es geht uns darum, dass so etwas nicht mehr möglich ist“

Schwester Notburga: Ich habe die Rede unseres Bundespräsidenten gehört und dieser Satz, „Ich kann und will nicht glauben“, hat mich besonders angesprochen. Deshalb habe ich ihn spontan auf ein Transparent geschrieben, das wir an der Außenmauer des Klosters anbrachten. Wenn ich gewusst hätte, dass das Plakat so viel Beachtung findet, hätte ich zugleich auf die Lage der Flüchtlinge in Griechenland hingewiesen. Die Lage der Flüchtlinge treibt mich schon lange um. Ich war auch bei den Protesten für Moria beim Landestheater und werde wieder hingehen.