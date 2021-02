Corona-Krise als Zerreißprobe für junge Familien

Schwaz – Bis zu 20 Stunden wöchentlich arbeitet Avelina Martinez-Löffler normalerweise als Leiterin der Familienberatungsstelle BEKiZ in Schwaz. Seit dem Herbst sind es oft bis zu 50 Stunden.

„Wir haben drei- bis viermal so viele Anfragen wie sonst“, erklärt sie. Die Situation sei vor allem bei jungen Familien durch die Corona-Notmaßnahmenverordnungen sehr belastend. „Waren bisher 2/3 unserer Klienten aus sozial schwachen Familien, überwiegen jetzt die gut strukturierten Familien, weil sie deutlich überfordert sind“, sagt Martinez-Löffler. „Etliche Eltern müssen anspruchsvoller Arbeit nachgehen und zusätzlich mehrere Kinder im Home-Schooling betreuen – oft ohne genügend Rückzugsmöglichkeiten aufgrund offener Wohnküchen. Hinzu kommen Existenzängste, Beziehungskonflikte und mitunter auch Druck in der Schule“, gibt die Familienberaterin einen Einblick in die Probleme vieler Familien.