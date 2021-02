Mit einem Brückenschlag zum vierspurigen Ausbau der Lötzgalerie

Aufgrund eines großen Steinschlagereignisses 2016 ist der Ausbau der Lötzgalerie größer und massiver als ursprünglich geplant. Das neue Bauwerk wird nicht nur länger, sondern auch vollständig als Tunnel ausgeführt. Diese Notwendigkeit habe eine „Steinschlag­simulation“ gezeigt, so Loidl. Vor fünf Jahren war ein zehn Kubikmeter großer Felsbrocken aus der Hasliwand bis zum Siedlungsgebiet abgegangen und dürfte dabei auch am bestehenden Tunnelbauwerk eingeschlagen sein.

Zu längeren Sperren wird es damit nicht kommen. „Es gibt punktuelle Beeinträchtigungen während der Inbetriebnahme. Dann werden fünf bis sechs Ausleitungen in der Nacht nötig“ – weitere Einschränkungen sind allerdings nicht geplant, so Loidl.Die Baustelle reicht relativ nahe ans Siedlungsgebiet heran. Man werde so viele Schutzmaßnahmen wie möglich ergreifen, so Loidl. Mit einer Belastung durch den Baulärm rechnet auch der Zammer Bürgermeister Siggi Geiger: „Unterm Strich soll aber eine Verbesserung der Lebenssituation herauskommen.“ Der Lärm von der Straße sei in den letzten Jahren merklich mehr geworden. Durch den Tunnel rechnet Geiger, dass es für die Anrainer wieder ruhiger wird.