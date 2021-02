Erste Gebote für den Skilift in St. Johann

St. Johann i. T. – Wie berichtet, ist im Jahr 2016 nach finanziell schwierigen Zeiten das schwedische Unternehmen SkiStar bei den St. Johanner Bergbahnen eingestiegen. Durch die Übernahme einer Kapitalerhöhung von zehn Millionen Euro hat SkiStar 68,38 Prozent des Stammkapitals an der Aktiengesellschaft übernommen.

Der Gesellschaft gehören die Skigebiete in Sälen, Aare und Vemdalen in Schweden sowie Hemsedal und Trysil in Norwegen. SkiStar zählt damit zu den weltweit größten Betreibern von Skigebieten.