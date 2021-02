Bahnhof Lienz: Markt mit Sonntagsöffnung geplant

Lienz – Der Bahnhof Lienz wird nicht nur umgebaut, sondern er soll auch ein Lebensmittelgeschäft bekommen. Am 10. Februar findet die gewerberechtliche Verhandlung für die Ansiedlung einer MPreis-Filiale statt. Laut amtlicher Kundmachung hat das Unternehmen um einen Markt mit 811 Quadratmetern Verkaufsfläche, Buffet und täglichen Öffnungszeiten von 6 Uhr bis 22 Uhr angesucht. Somit könnte man in Lienz auch am Sonntag und spätabends regulär in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen. So lange Öffnungszeiten an Bahnhöfen gibt es tirolweit sonst nur in Innsbruck.