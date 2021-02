Covid-Maßnahmen: „Menschen mit Behinderung oft gar kein Thema“

Wie werden am Coronavirus erkrankte Menschen mit Behinderung in Spitälern medizinisch versorgt? Klar geregelt ist das noch nicht.

Innsbruck – Ende Februar 2020 wurden die ersten Corona-Fälle hierzulande registriert. Die Krise ist auch nach fast einem Jahr nicht vorbei – und sie belastet. Mit welchen Herausforderungen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind, erzählen zwei Tiroler, die in dem Bereich arbeiten.

Die Lebenshilfe Tirol ist die größte Organisation, die Menschen mit Behinderungen unterstützt. Nach eigenen Angaben begleiten rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 2000 Klientinnen und Klienten. Seit November gebe es in der Assistenz und in anderen Bereichen durchgehend FFP2-Maskenpflicht. Seit November seien auch Antigentests im Einsatz, um Cluster zu vermeiden, erklärt Georg Willeit, Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol. „Deswegen ist es uns gelungen, relativ unbeschadet durch die herausfordernde Krise zu kommen. Um Angehörige zu entlasten, wurde die Begleitung im Wohnen sogar ausgebaut.“

Die wenigen Corona-Fälle habe man selbst weiter begleitet, solange sie nicht unbedingt in ein Krankenhaus mussten – etwa bei häuslicher Quarantäne, sagt Willeit. „Das Gesundheitssystem so zu entlasten war unser Beitrag für die Gesellschaft.“

Unklar sei derzeit jedoch, wie an Corona erkrankte Menschen mit Behinderungen im Spital medizinisch versorgt werden sollen – vor allem, wenn es sich dabei um Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen handelt, so Willeit. „Bis dazu vernünftige Gespräch in Tirol zustande gekommen sind, hat es sehr lange gedauert.“ Die Verantwortlichen seien gerade dabei, ein Konzept für Quarantänestationen zu erarbeiten. Gar keinen Plan gebe es dazu, wenn Menschen mit Behinderung intensivmedizinisch betreut werden müssen. „Dieses Konzept fehlt noch. Auf diese lange Forderung bekommen wir wenig Resonanz“, kritisiert Willeit.