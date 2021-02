Abfuhr für Ruf der Tiroler NEOS nach Lift-Exit

Anlass war einerseits der Regierungsantrag hinsichtlich eines Corona-Fixkostenzuschusses (in Summe drei Mio. Euro) für Skigebiete, die im öffentlichen Eigentum stehen. Und andererseits ein NEOS-Antrag, in geschlossenen (Klein-)Skigebieten Skitourengehern präparierte Pisten zur Verfügung zu stellen.

Oberhofer polarisierte. Nicht nur, dass er die allgemeine Förderpolitik des Landes („Wir sind keine Freunde von Förderungen“) mit deftigen Worten (u. a. „Schnapsideen“) geißelte, auch prangerte er die grüne Regierungshälfte an, in „gute und böse Skigebiete“ zu unterteilen: gut, wenn in öffentlicher Hand, böse im Falle privater Anlagen. Die pinke Rechnung: Durch hohe öffentliche Förderungen für Klein- und Bürgermeisterlifte würde den mittelgroßen Skigebieten die Investitionslust vergällt und somit der Wettbewerb verzerrt. Weil die kleinen ohnedies nie wirtschaftlich zu führen seien. Oberhofer warf hier einen Betrag von über 200 Mio. € über die vergangenen Jahre in den Raum. Zwingend schließen müsste man selbige aber nicht, hat Oberhofer eine andere „Exitstrategie“ für Kleinanlagen: „Nehmen wir diese Skigebiete für ein breiteres Angebot für Skitourengeher vom Markt.“ Wobei Oberhofer auf das boomende Pistentourengehen anspielt.