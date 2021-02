Wintersaison vor Totalausfall, Hoteliers „geht die Luft aus“

Wien – Mit Optimismus ging der österreichische Tourismus in die Corona-Wintersaison. Hygiene- und Sicherheitskonzepte wurden über den infektionsarmen Sommer entwickelt. Zugleich warb die Österreich Werbung mit einem Zusatzbudget von 9 Mio. Euro in 12 Ländern für den Winterurlaub in Österreich. Zur Halbzeit der Wintersaison überwiegt jedoch angesichts der Reisebeschränkungen und des anhaltenden Lockdowns die Ernüchterung. Der Branche droht ein Totalausfall, zeigt eine Analyse des Wirtschaftsforschungsinstitutes Wifo.

Jedoch ist selbst fraglich, ob diese Annahme halten wird, wie Studienautor Oliver Fritz vom Wifo gegenüber der TT erklärt. Denn die Analyse geht von einer Öffnung der Gastronomie und Hotellerie im März und einem Ende der Reisebeschränkungen in den wichtigsten Herkunftsländern mit April aus. „Wir sind in unserer Analyse von einer optimistischen Annahme ausgegangen“, sagt Fritz. Bei einem Nichteintreten dieser Szenarien wird von einem Einbruch bei den Tiroler Nächtigungen von mehr als 90 Prozent ausgegangen. Ausschließlich geschäftliche Übernachtungen und Kuraufenthalten wären dann zu verzeichnen.

„Den Betrieben geht die Luft aus, das Finish ist aber noch lange nicht in Sicht“, warnt der Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Markus Gratzer. Es brauche jetzt „rasch klare Rahmenbedingungen“ von der Regierung für die Öffnung der Hotellerie und Gastronomie in Österreich. „Bis zur angekündigten Entscheidung am 15. Februar bleibt nicht mehr viel Zeit, bis dahin muss unabhängig vom Öffnungstermin ein klares Regelwerk mit der Branche abgestimmt werden“, fordert der Branchensprecher. Die Wifo-Schätzung sei ein „Totalausfall“, der den Hotels an die Substanz gehe. Gratzer appelliert, die Weichen dafür zu stellen, dass die Eigenkapitalquote der Betriebe gestärkt werde, um für mehr Stabilität in der Branche zu sorgen.