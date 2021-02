Mordverdacht in Südtirol: Suche nach vermisstem Ehepaar geht weiter

Bozen – Zurück an den Start: Nach tagelanger vergeblicher Suche in der Etsch und verschiedenen Südtiroler Seen geriet wieder das Wohnhaus des vermissten Bozner Ehepaares in der Fokus der Ermittler. Am Mittwoch nahmen Spurenexperten der Carabinieri erneut die Wohnung in der Runkelsteinerstraße unter die Lupe. Die Beamten suchten vor allem auch nach Spuren, die beseitigt worden sein könnten. Der Grund: Ein Zeuge will den Sohn des Paares bereits vor Wochen mit einer Flasche Bleichmittel gesehen haben, berichtet die Südtiroler Tageszeitung Dolomite­n. Der 30-Jährige steht unter dem dringenden Verdacht, seine Eltern getötet und die Leichen dann beseitigt zu haben.