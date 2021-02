Zahlreiche Tennisspieler bei Australian Open in Isolation

Kurz vor den am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne müssen sich zahlreiche Tennisspieler in Isolation begeben. Nach dem positiven Coronatest eines Mitarbeiters eines Hotels, in dem auch viele Tennisspieler wohnen, hat die Regierung des Bundesstaates Victoria diese Maßnahme für rund 600 Personen angeordnet, bis diese auch getestet sind.