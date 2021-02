Christian Kohlund im Interview: „Ich konnte so viel von der Welt sehen“

Zürich – Die „Zürich-Krimis“ sind ein Projekt, das sich auf ungewöhnliche Art entwickelt hat. Der Erfinder, Klaus Graf, ist Produzent in Kärnten. Geldgeber ist die deutsche ARD. Und im ORF werden die Filme ebenso wenig ausgestrahlt wie im offiziellen Schweizer Fernsehen.

Aber zumindest jener Mann, der die zentrale Rolle des Anwalts und Ermittlers Thomas Borchert verkörpert, ist ein echter Schweizer, der jedoch in Bayern wohnt: der Schauspieler Christian Kohlund. Im Interview verrät der 70-Jährige, warum ihm dieses Format so gefällt, und was er von der Serie „Traumhotel“ für sein Leben mitgenommen hat.