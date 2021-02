Zweite Semesterferien-Staffel beginnt

Ungewohnter Schichtwechsel bei den Semesterferien: Eine Woche nach Wien und Niederösterreich starten heute, Freitag, die Schüler in allen übrigen Bundesländern in die Semesterferien. Wegen der für 8. (im Osten) bzw. 15. Februar geplanten Rückkehr in den Präsenzunterricht haben Oberösterreich und die Steiermark die Ferien um eine Woche vorgezogen, statt drei Ferienstaffeln gibt es diesmal also nur zwei. Die am letzten Schultag übliche Zeugnisverteilung ist heuer die Ausnahme.