Umbenennung wegen NS-Verangenheit: Neuer Name für Straße in Lienz gesucht

Diese Straße soll einen neuen Namen erhalten. Was dann auf dem Schild stehen wird, ist noch unklar.

Lienz – Eines ist klar: Die Burghard-Breitner-Straße in Lienz wird nicht mehr lang­e so heißen. Grund ist die deutschnationale Vergangenheit des Chirurgen und Hochschullehrers. In Innsbruck ist Burghard Breitner das Ehrengrab der Stadt aus dem gleichen Grund aberkannt worden, auch eine Haltestelle wurde umbenannt.