Wohnraum in Kaisers knapp: „Man spürt die Abwanderung"

An Bergidylle mangelt es in Kaisers nicht. Wohl aber an Wohnraum. Der Weg in die erste eigene Wohnung führt meist hinunter ins Lechtal oder in den Zentralraum Reutte – und nicht mehr zurück

Kaisers – Mit einem Thema, das im Außerfern bislang nur im Zentralraum Reutte und in den großen Talschaften ausgiebig diskutiert wurde, will sich nun auch die Seitentalgemeinde Kaisers auseinandersetzen. Die Rede ist von der Schaffung leistbarer Wohnungen. „Man spürt die Abwanderung, vor allem auch in den Vereinen. Wir müssen es schaffen, Wohnungen für junge Leute entstehen zu lassen, sonst sind wir in wenigen Jahren nur noch ein Urlaubsdorf“, sagt Bürgermeister Norbert Lorenz, der sich dem Trend entgegenstellen will. Er hat auch keinen Zweifel daran, dass die Nachfrage gegeben ist. „Nach einem Todesfall wurde eine Wohnfläche von 110 Quadratmetern frei. Dafür gab es sechs Bewerbungen. Für eine alleinstehende Person ist das zu viel, aber wenn wir Wohnungen so zwischen 50 und 60 Quadratmetern hätten, könnte ich drei bis vier davon auf der Stelle loswerden“, so der Gemeindechef.