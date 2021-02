Ersatz für Winter-Woodstock der Blasmusik im Brixental in Planung

Kirchberg i. T. – Es ist kompliziert. Als die Welt vor Corona noch in Ordnung war, freute man sich im Brixental riesig darüber, das Woodstock der Volksmusik für seine Winterausgabe an Land gezogen zu haben. Die Premiere im März 2020 fiel dann der Pandemie zum Opfer. Somit wurde die Premiere auf den Frühling 2021 verlegt.

Doch nun die wenig überraschende Nachricht: „Liebe Vermieterinnen und Vermieter, was vielfach befürchtet wurde, ist leider nun zum zweiten Mal eingetroffen. Leider muss auch dieses Jahr das Winter-Woodstock der Blasmusik aufgrund der Pandemie abgesagt werden“, hießt es nun in einem E-Mail-Newsletter an die Mitglieder des Tourismusverbandes Kitzbüheler Alpen – Brixental. Aus rechtlichen Gründen sei eine Absage erst so spät möglich gewesen, erklärt Toni Wurzrainer, Obmann des TVB, auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung.