Every Single Street: Ein Lauf, der durch alle Straßen führt

Innsbruck – Tagein, tagaus die gleiche Laufroute kann vor allem in der kalten Jahreszeit dazu führen, dass die Motivation vorübergehend verloren geht. Daher haben sich Patrick Friess und Renè Antmann – Gründer der Innsbrucker Trailrunning-Gruppe „[HILLS]“ – eine Lauf-Challenge überlegt, die auch in diesen Zeiten machbar ist.

Vom 8. Februar bis zum 28. März soll jede Straße in Innsbruck abgelaufen werden. „Mit ,Every Single Street‘ möchten wir unsere Community motivieren, auch in der Winterzeit weiterzulaufen. Das Format hat seinen Ursprung in San Francisco“, so Friess. Neben den 800 Läufern, die bereits zu ihrer Gemeinschaft gehören, sollen aber auch andere Personen animiert werden.