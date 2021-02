„Malcolm & Marie“: Intimer Streit am Wendepunkt einer Beziehung

Innsbruck – Statt Szenen einer Ehe erzählt „Malcolm & Marie“ nur von einem langen Abend eines Paares. In diesen 106 Minuten schenken sich die beiden Titelhelden nichts. Gerade von der Premiere seines Films zurückgekommen, will der aufstrebende und aufgedrehte Regisseur Malcolm eigentlich nur feiern. Doch in seiner Dankesrede hat er ausgerechnet die Frau seines Lebens vergessen.