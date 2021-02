Tiroler Lebensmittelgroßhändler: „Haben noch kein Geld gesehen“

Thaur – Wenn am Montag der Handel wieder öffnet, bleibt für Lebensmittelgroßhändler in Tirol die Lage weiter sehr angespannt. Hauptabnehmer ihrer Waren sind die Gastronomie- und die Hotelleriebetriebe in Tirol. Diese bleiben jedoch bis mindestens Anfang März geschlossen. Zudem fehlen weiter die versprochenen Hilfen für indirekt vom Lockdown betroffene Branchen.

„Wir gehen nun das zweite Jahr in Folge in Vorleistung. Außer einem einmaligen Fixkostenzuschuss haben wir noch kein Geld gesehen“, sagt Andreas Giner, Geschäftführer von Giner Gastroservice in Hall in Tirol.