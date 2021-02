Nach der Enttäuschung gegen Linz geht es bei den Haien vor allem ums Gefühl

Innsbruck – Natürlich wusste man im Lager der Haie, dass man mit der 2:4-Niederlage gegen Linz die eine große Chance auf mehr als zwei Bonuspunkte in den Sand gesetzt hatte.

„Wir sind brutal enttäuscht. Vor allem weil wir es durch Undiszipliniertheiten selbst verbockt haben“, ärgerte sich Co-Trainer Flo Pedevilla. Es galt die alte Eishockey-Weisheit: Denn auf der Strafbank gewinnt man auch 2021 keine Spiele. Der Kopf war aber nach einer vormittäglichen Einheit am Eis schon wieder freier: „Es geht jetzt darum, dass wir wieder Spaß hineinkriegen.“

Vor allem, weil sich die Spieler nach der Pleite gegen Linz in der Kabine gegenseitig die Meinung gegeigt hatten. „Wir haben die Spieler reden lassen, sie waren alle angepisst“, erzählt Pedevilla, der solche Phasen aus der eigenen Karriere bestens kennt. „Wir waren im Kopf verkrampft und in gewissen Situationen übermotiviert.“

Überspitzt formuliert geht es für die Haie heute (16.30, live Puls 24) in Villach bei drei Zählern Rückstand auf Graz und Bratislava vor allem ums Gefühl. Wobei man mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Graz in Salzburg (jeweils nach regulärer Spielzeit) noch auf Platz acht springen könnte. Wenn alles nach Plan läuft, soll heute auch der gegen Linz schmerzlich vermisste Felix Girard wieder am Eis stehen.