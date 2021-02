Arbeiterkammer in Sorge um Kinder und Jugendliche

Die Arbeiterkammer hat am Freitag auf die massiven Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie aufmerksam gemacht und einen dringenden Appell an die Regierung gerichtet, hier mehr Unterstützung zu leisten. Präsidentin Renate Anderl warnte, dass zu der durch das Distance-Learning entstandenen Bildungslücke der Kinder, jetzt auch noch die Sorge um ihre psychische Gesundheit hinzukommt. „Unseren Kindern geht es nicht gut.“ Auch die Eltern stehen immer mehr unter Druck.