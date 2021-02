Vierjährige aus NÖ starb bei Rodelunfall in der Steiermark

Ein vierjähriges Mädchen aus dem Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich ist am Freitagnachmittag bei einem tragischen Rodelunfall in Schladming (Bezirk Liezen) in der Steiermark ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mitteilte, hatte sich das Kleinkind auf einer Rodelbahn im Skigebiet Hochwurzen mit einem Schlitten aus ungeklärter Ursache alleine in Bewegung gesetzt. Bei einem Sturz zog es sich tödliche Verletzungen zu.