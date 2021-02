US-Präsident Biden sucht Partner, um China einzudämmen

Washington, Innsbruck – Der Umgang mit China ist der einzige Bereich der Außenpolitik, in dem die neue US-Administration von Präsident Joe Biden keine radikale Kehrtwende eingeleitet hat. „Sein Zugang wird sich stilistisch und im Tonfall unterscheiden“, sagte der US-Experte James Lindsay im TT-Interview. Er werde beispielsweise „nicht auf den Tisch hauen und sagen, dass Handelskriege mit China gut sind und leicht zu gewinnen“, meint er in Anspielung auf Ex-Präsident Donald Trump. Aber die allgemeine Richtung der China-Politik – nämlich eine eher konfrontative – werde dieselbe bleiben.

Lindsay ist Vizepräsident der renommierten Denkfabrik Council on Foreign Relations. Er hielt vorige Woche einen Online-Vortrag am Management Center Innsbruck.

Hinter der China-Politik steht laut Lindsay ein überparteilicher Konsens in den USA, „dass China eine Bedrohung darstellt für die Welt, die die USA seit dem Zweiten Weltkrieg mit geschaffen haben“. Die Sorge sei, dass China sich nicht in das bestehende Regelwerk integriert, sondern seine eigenen Regeln schreibt – etwa im Umgang mit den Uiguren oder Taiwan.

„Der Ansatz der Biden-Administration ist, mit anderen zusammenzuarbeiten, die ebenso besorgt sind“, sagt Lindsay. Das hänge auch mit Geografie zusammen: „Das Ausmaß der Sorge ist in Tokio oder Seoul viel größer als in Wien oder Berlin.“

Schon jetzt aber versucht die Biden-Administration, Amerikas Bündnisse zu kitten. Es geht dabei nur auf den ersten Blick um eine Rückkehr in die Zeit vor Trump, macht Lindsay deutlich. Bidens Team sei äußerst bewusst, „wie sehr sich das außenpolitische Terrain verändert hat“. Es gebe auch interne Kritik an der Außenpolitik von Ex-Präsident Barack Obama und „keine Sehnsucht, in der Zeit zurückzureisen“.

Ihm zufolge hat aber nicht allein Amerikas Attraktivität nachgelassen, sondern auch das Vertrauen in seine Kompetenz. „Die USA waren die Macht, die in weniger als einem Jahrzehnt einen Menschen auf den Mond bringen konnte.“ Diese Wahrnehmung sei schon in der Finanzkrise in Frage gestellt worden – und jetzt erneut durch „die entsetzliche Anwort der Trump-Administration auf die Corona-Pandemie“.