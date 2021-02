Schwere Vorwürfe: Kritik an EU-Grenzschutzagentur Frontex wird lauter

Warschau, Berlin – Die Kritik an der EU-Grenzschutzagentur Frontex mit Sitz in Warschau wird immer lauter. Gestern schloss sich auch das für Flüchtlinge zuständige Hochkommissariat der Vereinten Nationen an. „UNHCR ist alarmiert über die Zunahme von Berichten über Zurückweisungen von Flüchtlingen und Asylsuchenden an Europas Land- und Seegrenzen“, sagte die Vertreterin von UNHCR in Deutschland, Katharina Lumpp. „Zurückschiebungen und Gewalt gegenüber Schutzsuchenden wären nicht nur inakzeptabel, sondern auch rechtswidrig“, so Lumpp weiter.