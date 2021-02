Sopranlevaden einer Diva: Netrebko sang in der Wiener Hofreitschule

Wien – Von der Winterreitschule sind es nur knapp zehn Gehminuten bis zu den Netrebkos am Franziskanerplatz. Dort ist das Wiener Domizil der Opernsänger. Im Dezember hat Anna Netrebko an der Seite ihres Mannes, Tenor Yusif Eyvazov, als grandiose „Tosca“ in der Staatsoper begeistert. Voller Opernbahnhof im Theater-Lockdown, ohne Publikum zwar, aber fürs TV, das live übertrug.

Die New Yorker Metropolitan Opera („Met“) muss sich bescheidener geben. Das Haus ist zu, Orchester und Chor wurden vorigen April freigestellt. Also lässt man die teuersten und treuesten Stars des Hauses an Locations in aller Welt singen, filmt und bietet um 20 Dollar das Streaming an.