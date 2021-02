Innsbrucker Stadtpolitik diskutiert über Wirtschaftspaket

Am Dienstag geht es dann gleich weiter mit den Gesprächen im Innsbrucker Rathaus: Die Koalitionsparteien (Grüne, FI, SPÖ und ÖVP) sowie die NEOS diskutieren morgen Vormittag über ein Wirtschaftspaket für die Coronagebeutelte Stadt.

Für Wirtschafts-Stadträtin Christine Oppitz-Plörer (FI) geht es vor allem um die Schaffung von Arbeitsplätzen in Innsbruck, etwa durch Betriebsansiedelungen. Ganz oben auf ihrer Agenda steht auch eine Verkehrslösung für das Gewerbegebiet Rossa­u sowie das Vorantreiben des Entwicklungsprozesses in der Altstadt. „Das historische Zentrum ist die Visitenkarte einer Stadt. Wir müssen hier wieder einen attraktiven Handelsmix erreichen“, so Oppitz-Plörer. Darüber hinaus brauche es eine Entscheidung, wie es mit der Bergweihnacht weitergeht.