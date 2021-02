Erl-Intendant Loebe: „Es überwiegt die Frustration“

Bernd Loebe (68) in der Oper Frankfurt, die er seit 2002 und noch bis 2028 leitet. Im Herbst 2019 übernahm er zusätzlich die Tiroler Festspiele in Erl als Nachfolger von Gustav Kuhn.

Herr Loebe, in Österreich muss die Kultur auf das Wiederaufsperren warten. Wie geht es Ihnen in Frankfurt, persönlich und an Ihrem Arbeitsplatz, der Oper?