Tigres erster Finalist bei Club-WM

Der mexikanische Vertreter Tigres ist bei der Fußball-Club-WM ins Finale eingezogen. Das Team aus Monterrey setzte sich am Sonntag in Doha gegen den brasilianischen Club Palmeiras mit 1:0 (0:0) durch und trifft nun auf den Sieger des zweiten Semifinales zwischen Bayern München und Al Ahly Kairo, das am Montag (19.00 Uhr MESZ) ausgetragen wird. Goldtorschütze war der 36-fache französische Teamstürmer Andre-Pierre Gignac (35), der in der 54. Minute einen Elfmeter verwandelte.