Bund und Land Tirol verhandeln wieder über Verschärfungen

„Die Positionen sind klar“, so Platters Sprecherin. Nun gehe es darum, wer sich im Rahmen der Gespräche bewege und ob sich jemand bewege. Die Gespräche am Sonntag sowie in der Nacht auf Montag dürften sich sehr turbulent gestaltet haben. Und auch über den Verlauf der Gespräche in der Nacht gingen die Versionen auseinander. Aus Landhauskreisen hatte es zunächst gegenüber der APA geheißen, dass die Gespräche zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Land bzw. Minister Anschober (Grüne) und Platter (ÖVP) ohne Ergebnisse vertagt worden waren. Aus dem Bund war aber kurz darauf zu vernehmen, dass noch an einer Einigung gefeilt werde und eine solche auch alsbald kommuniziert werde. Eine offizielle Stellungnahme war trotz mehrmaliger Anfrage der APA aber nicht zu erhalten, die Verhandler und deren Sprecher befanden sich auf Tauchstation.