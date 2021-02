Cortina putzt sich heraus: Eine Ski-WM der sauberen Verhältnisse

Cortina d’Ampezzo –Die im Ort aufgehängten bunten Nationalflaggen schweben hoch über den Köpfen der Leute, als eine Polizistin mit strengem Blick auf ihre Nase tippt. Mundschutz nicht vergessen, soll das heißen für den Neuankömmling. Immer und überall hier auf den Straßen von Cortina d’Ampezzo. Ausnahmen gibt es keine. Gerade jetzt nicht, wo sich der Ort doch so schön in Schale geworfen hat für ein Spektakel, das sich in Wahrheit gut 400 Höhenmeter weiter oben im Zielgelände abspielt.