Ein Paar Schuhe brachte die Wende im Südtiroler Vermisstenfall

Angehörige legten am Fundort der verschwundenen 68-Jährigen bei Neumarkt am Wochenende Blumen und Kerzen nieder.

Bozen, Innsbruck – Von einem pensionierten Lehrerpaar aus Bozen fehlte seit Anfang Jänner Spur. Die Suche nach einem 63-Jährigen und seiner fünf Jahre älteren Frau anfangs war eine der umfangreichsten in der Geschichte Südtirols, der Kriminalfall, als der sich das Verschwinden der beiden entpuppte, ist einer der aufsehenerregendsten der vergangenen Jahre. Der gemeinsame Sohn (30) wird verdächtigt, seine Eltern getötet zu haben. Er sitzt in U-Haft. Am vergangenen Samstag wurde die Leiche der Mutter aus der Etsch bei Neumarkt geborgen. Eine Obduktion soll viele noch offene Fragen beantworten.