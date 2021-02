Müllberge durch Lieferservice: Mehrweg ist noch Zukunftsmusik

Innsbruck – Die rasenden Radkuriere haben in den vergangenen Monaten mit frischen Speisen im Gepäck einigen Menschen hierzulande die Zeit zumindest etwas versüßt. Denn eine richtige italienische Pizza, frisches Sushi oder einen Schweinsbraten vom Gasthaus seines Vertrauens gibt es aktuell nur zum Mitnehmen oder eben per Lieferservice. Dass Lieferdienste die großen Gewinner der Pandemie sind, zeigen auch die Zahlen, wie Lisa Panhuber, Konsum-Expertin von Greenpeace Österreich, erklärt: „Lieferdienste berichten, dass sie in den letzten Monaten doppelt so viele Bestellungen zugestellt haben als im Vorjahr.“