Versteigerung im Hotel Europa: Ein Stück Fünfsterneglanz für zu Hause

Innsbruck –Lebensgroße Heiligenfiguren, lederüberzogene Designersessel, feines Silberbesteck, schwere Holztische, prunkvolle Gemälde, überdimensionale Kochtöpfe, handbemalte Bauernschränke, pausbäckige Barockengel, goldumfasste Spiegel, ausladende Jagdtrophäen – es gibt fast nichts, was es nicht gibt im riesigen Fundus des ehemaligen Fünfsternehauses Hotel Europa in Innsbruck. Im Auftrag des Insolvenzverwalters wird das Inventar des mittlerweile an einen Tiroler Bauträger verkauften Hauses versteigert. Über 1500 Positionen kommen damit heute auf der österreichischen Auktionsplattform aurena.at unter den Hammer.