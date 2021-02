Tourismusort Lermoos kann Budget fast halten

Lermoos – In gewöhnlichen Jahren erreicht Lermoos in diesen Tagen den „Peak“. Die Außerferner Tourismushochburg mit über 600.000 Nächtigungen pro Jahr stellt bei 1100 Einwohnern 4500 Betten. Mitte bis Ende Februar kommt beim abendlichen Spaziergang durch den Ort für gewöhnlich ein Feeling auf, als wäre man an einer Gardaseepromenade unterwegs. Und heuer? Ein Foto von Bürgermeister Stefan Lagg sagt alles: keine Gäste, die Betten leer, die Lermooser unter sich. Auch die drei Personalhäuser im Ort sind kaum belegt.

„Wir sind eine Gemeinde, die noch etwas Geld hat“, sagt Lagg, „und wir werden investieren. Alles in allem knapp eine Million Euro.“ Was fast ein Viertel des Haushalts ausmacht. Bauhof, Feuerwehr, Bergrettung – man gehe diese Projekte trotz oder gerade wegen Corona zügig an. Für den Bürgermeister ist es gewiss, dass es den Lermoosern und Lermooserinnen trotz allem noch sehr gut gehe. „Wir haben viele Freizeitmöglichkeiten und traumhafte Pistenverhältnisse.“ Er dankt den Liftbetreibern, dass sie dieses Service aufrechterhalten und damit einen wichtigen Beitrag für die Psychohygiene leisten. „In Lermoos gibt es auch kaum beengte Wohnverhältnisse“, was unter diesen Umständen stark zum Wohlbefinden beitrage. (hm)