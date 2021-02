Tiroler Dampfloks als zackiger Fund aus Ostafrika

Erlangen, Jenbach – Eisenbahnfreund Günther Klebes aus dem fränkischen Erlangen sammelt fast alles, was irgendwie mit der Bahn zu tun hat. Vor nicht allzu langer Zeit ersteigerte der Deutsche zwei Briefmarken mit Zügen der Achensee- und Zillertalbahn. Das Besondere: Sie sind aus Tansania. An Geographiekenntnissen schien es dem Designer der Marken allerdings zu mangeln: Denn auf der einen Marke steht „Zillertal – Switzerland“. Klebes stieß auf die Exemplare bei einer luxemburgischen Internet-Auktion. Klebes bot als Einziger und ersteigerte sie für knapp zwei Euro. Erschienen sind die Sammlerstücke vor 26 Jahren anlässlich einer internationalen Briefmarken-Ausstellung in Singapur.