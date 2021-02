Haller Kulturlabor Stromboli therapiert Lockdown-Schäden

Markus Koschuh kredenzt in Hall sein Krisenprogramm.

In der zweiten Folge der neuen Staffel, am 17. Februar, versucht dann Kabarettist Markus Koschuh, Lockdown-Schäden mit Humor und Satire zu heilen. Aktuelle Seitenhiebe in Richtung der „Alles richtig gemacht“-Politik dürften nicht ausbleiben.