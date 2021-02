Reisewarnung für Tirol ohne Auswirkung, Freitesten für Skifahrer am Prüfstand

Testen, testen, testen: Vor der Teststraße in der Innsbrucker Olympiaworld bildete sich gestern eine lange Warteschlange.

Innsbruck, Wien – Von den bisher 400 höchstwahrscheinlich mit der südafrikanischen Coronavirus-Mutation angesteckten Personen in Tirol dürften aktuell 137 aktiv positiv sein. Diese Zahlen hat das Land Tirol gestern genannt. Eine Abschottung bzw. Teilisolierung des Bezirkes Schwaz, wo diese Virus-Variante besonders gehäuft aufgetreten ist, wird es jedoch vorerst nicht geben. Bis in den frühen Montagmorgen rangen Land und Bund am Wochenende um eine Lösung. Herausgekommen ist eine recht unverbindliche Reisewarnung für Tirol. Schon zuvor hat LH Günther Platter (VP) ein Maßnahmenpaket angekündigt, das ebenfalls einen Appell zur massiven Mobilitätseinschränkung enthielt.